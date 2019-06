Negaron permiso de acompañar al hijo, y este murió en el camino

Le negaron un permiso para acompañar al hijo a un control médico y el menor murió en el camino. José Luis Gelmi abogado defensor de Patricia Yolanda Vera, ex tesorera de la Municipalidad de Perrugorría quien se encuentra con prisión domiciliaria por las causas, asociación ilícita y administración fraudulenta, solicitó un pedido especial para acompañar a su hijo al Hospital de Goya donde falleció el menor. El permiso le fue denegado.

El lunes, “alrededor de las 19:00 el hijo de Vera falleció de neumonía en Goya”, informó el abogado desde LT7. Solicitaron al juzgado interviniente la autorización para que pueda acompañar a su hijo, pero fue denegado. El menor, que tenía 90% de discapacidad contrajo neumonía, por lo que debió ser trasladado al hospital de Goya donde finalmente, por el cuadro se complicó. El letrado calificó la situación como insólita, argumentando que la Cámara de Apelación de Mercedes quien concede el beneficio de la prisión domiciliaria, manifestó que la única que tenía capacidades para estar al cuidado del menor era su madre. Contrariando ese fundamento, “el juez Martín Vega dijo que no estaba en juego el interés superior del menor y no autorizó a la señora Vera a acompañar a su hijo”. Sin embargo, autorizaron para que la madre dé el último adiós a su hijo, en el velatorio y entierro.

“No había riesgo”

“Solicitamos que (Vera) acompañe con custodia policial el traslado de su hijo y el fundamento que dieron era meramente formal: que ella está con una prisión cautelar y que no había riesgo, y el niño que podía ser acompañado por otro familiar”, PUNTUALIZÓ Gelmi.