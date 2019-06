Narco policías condenados a 13 años de prisión  

La causa investigó un sistema de lavado de fondos provenientes del narcotráfico, a través de una banda encabezada por dos ex policías y cuatro civiles que operaban en el estacionamiento del Hospital Pediátrico. El operativo quedó expuesto en octubre del 2016 cuando las fuerzas federales irrumpieron en el estacionamiento del Hospital Pediátrico y avanzaron las detenciones.

Las investigaciones del caso permitieron establecer el mecanismo a través del cual, los miembros de esta organización vendían vehículos y prestamos personales financiados con dinero que provenía del narcotráfico. “Este fue un caso gravísimo ya que esta organización se dedicaba a dar préstamos en efectivo y extorsionar a quienes no pagaban. Nosotros entendemos que esa plata viene del narcotráfico”, explicó el Fiscal Ferrini en declaraciones radiales, para agregar que estas operaciones se desarrollaban en el estacionamiento del Hospital Pediátrico y estaba dirigida a “la familia de los niños, remiseros y gente común que trabaja en el lugar”.

Los ex policías Abelardo “Martillo” Acevedo y Jorge Omar Romero alias “Ñoqui”, quienes se desempeñaban en el área de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Corrientes y hasta habían formado parte de la custodia del Poder Ejecutivo, fueron sindicados como los líderes de la banda que hacían uso de la información sensible a la que accedían desde sus puestos. “Estas personas se encontraban en el lugar armadas y después de una investigación que se hizo, se pudo determinar que tenían bienes más allá de sus ingresos”, agregó el fiscal quien destacó “estar muy conforme” con la sentencia obtenida, más allá de la absolución de Jorge Romero, ex policía, vinculado a la banda, la cual será revisada.

“Esta es una causa que llevó su tiempo y se tuvieron que tomar muchas precauciones para realizar los allanamientos en el hospital por lo que implicaba que sea el Pediátrico”, dijo y señaló que buscarán ir por la ruta del dinero. Ferrini dijo que “actualmente no están involucrados con la causa Sapucay” pero existen indicios que podrían vinculados, ya que “uno de los testigos había declarado que cuando no se podían pagar los créditos, se extorsionaba a la gente y se los mandaba a buscar estupefacientes a Itatí que es donde operaban las tres bandas que están detenidas”, remarcó.

“Había impunidad y eso se nota”, manifestó Ferrini respecto a la tranquilidad con la que esta organización delictiva funcionaba. “Hacían los préstamos a la luz del día, frente a todo el mundo de 19 a 21 horas y eso genera una sensación de impunidad”. “Esto se terminó porque la investigación se hizo con la fuerza Federal y el Juez Juan Carlos Vallejos”, añadió para indicar que se evaluarán posibles conexiones con otras causas de narcotráfico, además de la participación de otras personas.

Abelardo Julian Acevedo alias “Martillo”, recibió una condena de 13 años de prisión como coautor del delito de lavado de dinero de origen delictivo, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda.

Jorge Victoriano Gómez, el gestor, fue condenado a 13 años de prisión como coautor del delito de lavado de dinero de origen delictivo, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda.

Elsa Liliana Dominguez y Verónica María de los Ángeles Orué, parejas de los policías, fueron condenadas a seis años de prisión por los mismos cargos que Acevedo y Gómez.

Finalmente, Martín Victoriano Gómez, recibió una condena de seis años de prisión como partícipe necesario penalmente responsable del lavado de dinero de origen delictivo.