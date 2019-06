Nadal histórico y rey absoluto en Roland Garros

El español Rafael Nadal confirmó su reinado en Roland Garros conquistando un histórico duodécimo título en París tras una final en la que se impuso en cuatro mangas al austríaco Dominic Thiem, al que derrotó por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1.

Nadal, número dos mundial, sigue así a sus 33 años sin ceder el trono de la tierra batida al que muchos consideran su heredero en esta superficie y que ya había sido su víctima en la final de este torneo el año pasado. “Lo siento por Dominic porque se merece ganar aquí. Espero que tenga opciones de ganar aquí en el futuro”, declaró Nadal en francés, dedicando sus primeras palabras en la pista a su rival. “Esto es algo increíble, no puedo explicar mis sensaciones. Jugar aquí en 2005 por primera vez ya era un sueño, no podía imaginar estar aquí, viviendo esto en 2019”, apuntó.

Los números del palmarés de Nadal impresionan: es su título número 82 y el decimoctavo en un Grand Slam, por lo que tiene ya muy cerca el récord de 20 grandes de Roger Federer.

Nadie en el tenis había logrado ganar doce títulos en un mismo Grand Slam, una nueva hazaña que se suma al historial de Nadal, que este domingo dejó atrás la igualdad a once que tenía con la legendaria Margaret Court, que había logrado esa cantidad en el Abierto de Australia, su país. En el palmarés de Roland Garros, Nadal dobla ya al segundo que más veces ha sido campeón en el torneo masculino en la era Open, el sueco Björn Borg, que levantó el trofeo en seis ocasiones. En los primeros años del torneo, el francés Max Decugis llegó a ganar ocho, entre 1903 y 1914. Nadal no ganaba un torneo del Grand Slam desde su undécimo Roland Garros hace un año. En el Abierto de Australia llegó a jugar la final a principios de este año, tras unos meses muy complicados por distintos problemas físicos, pero Novak Djokovic le derrotó entonces en tres cómodos sets.