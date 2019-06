Murió Isabel Sarli por un paro cardiorespiratorio

Su verdadero nombre era Hilda Isabel Gorrindo Sarli, pero en el medio la bautizaron simplemente Isabel Sarli, o La Coca. Nació el 9 de julio de 1935 en Concordia, Entre Ríos, comenzó a trabajar como secretaria para ayudar a su madre, pero luego le ofrecieron modelar para todo tipo de productos y su carrera marchó tan bien que tuvo que dedicarse solo a eso.

En 1955 fue elegida Miss Argentina y en esa época conoció en persona al general Juan Domingo Perón. Dicen que el flechazo fue mutuo y, en aquellos tiempos, reveló: “Acababa de ganar el concurso y Perón me piropeó, me tiró los galgos, me dijo que valía por miles de embajadores de la paz”.

La actriz admitía que no le molestaba que también la recuerden con la frase “¿qué pretende usted de mí”, y siempre afirmó su predilección por el peronismo. Acerca del fútbol, contó que conocía poco y nada, pero remarcó que “me encanta Carlos Tevez”.

En 1956 la descubre el director Armando Bo con quien entabla una relación personal y profesional de larga data (hasta la muerte del realizador), convirtiéndose en protagonista y musa inspiradora de sus películas, entre ellas, “El trueno entre las hojas”, “Furia infernal”, “Favela”, “Carne”, “Fuego”, “Embrujada” e “Insaciable”. La Coca, así la llamaron siempre, prosiguió su carrera hasta la muerte de Armando Bo, en 1981, cuando prácticamente se retiró de la actividad, dejando un recuerdo icónico gracias a su combinación de inocencia y voluptuosidad, emblemáticas del cine de su época. “Armando murió y yo estuve 15 años que no quería saber de nada. Pero me dieron ganas de filmar ‘La dama regresa’ porque quiero mucho al Polaco, su director”, comentó en 1996. Posteriormente, en 2010, volvió a la pantalla grande de la mano de Juan José Jusid con el filme “Mis días con Gloria”. “Yo siempre fui muy respetada en el cine y todos los hombres fueron muy amorosos conmigo”.

Y en cuanto a su profesión, recordó algo que le decía Armando: “No serás una súper actriz, pero sos natural”. Recuperada totalmente del tumor que le extirparon en 1992 de la cabeza, Sarli revela: “Estuve en coma varios días, pero me operó Matera y me entregué a su equipo de profesionales”, finalizó.