Mujer arrastrada varios metros por un motochorro

Motochorro arrastró por varios metros a una mujer para robarle la mochila en el barrio Nuevo. El asalto ocurrió en inmediaciones de Sánchez de Bustamante y Cirilo Blanco. “Me arrastró por varios metros, y terminó fracturándome mi brazo derecho. No me pueden enyesar porque tengo la herida abierta. Debo estar 30 días en reposo. Trabajo como empleada doméstica y por ahora me quedo sin trabajar”, sostuvo la víctima identificada como Norma Flores.

La mujer contó que no tiene los fondos para comprar un cabestrillo para inmovilizar su brazo, por lo que solicitó ayuda (llamar al 3794253561)