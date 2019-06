Miguel Pichetto cuestiona a la UCR

Desde el radicalismo se pide suspender las PASO. “Macri no le tiene miedo a las primarias”, disparó el precandidato a vicepresidente por el frente oficialista Juntos por el Cambio se refirió a la medida impulsada por el radicalismo. Aseguró que “las reglas están para cumplirse”. El precandidato a vicepresidente por el frente oficialista Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, consideró que sería “muy complicado” modificar la ley electoral vigente para suspender las PASO, tal como reclaman algunos sectores del radicalismo. “Me parece algo complejo. En realidad habrá un debate ahora en el Congreso, pero frente a la proximidad de las elecciones primarias, no lo veo fácil”. Tal vez, “la norma tendría que haberse cambiado con anterioridad”, opinó el actual senador nacional del PJ. El rionegrino explicó que no cree que el proyecto presentado por el radicalismo para sacar esta instancia de los comicios vaya “a poder pasar por ambas Cámaras” antes de agosto, cuando está previsto que comience el proceso de votación.