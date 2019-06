Messi habló de la Copa del Mundo

La Pulga repasó la foto que quedó en la historia en la que pasa por al lado de la Copa del Mundo luego de la derrota ante Alemania en la final del Mundial de Brasil y aseguró que “estar tan cerquita fue terrible”. La derrota en la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014 dejó una de las fotos más dolorosas en la historia de la Selección Argentina: la del capitán Lionel Messi, con el trofeo a un costado luego de la caída ante Alemania en el Maracaná. Cinco años después, aquel dolor sigue en la Pulga, que mantiene vivo su sueño de levantarla alguna vez. “Qué se yo… Dios dirá si nos miraremos o no. Sería lo máximo, es el sueño más grande que me queda por cumplir. Estar tan cerquita en ese Mundial fue terrible porque nos merecíamos levantarla”, expresó el crack. Aseguró que “era el momento máximo de toda esa camada; teníamos un grupo impresionante; cada vez es más complicado, nadie te regala nada y no recibir goles es importantísimo, ni dejar espacios ni que te lleguen”.