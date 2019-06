Maxi Meza no se negocia a Boca

Rayados de México se plantó e informó a Boca que no negociará el pase de Maxi Meza. A Boca se le está complicando mucho cumplir con los deseos futbolísticos de Gustavo Alfaro. A la negativa de Toto Salvio y Matías Silvestre de volver a la Argentina y la negociación complicada por Ever Banega con el Sevilla, ahora se le sumó que Monterrey de México se negó a negociar por Maxi Meza. El correntino es una debilidad para Alfaro y le pidió a la dirigencia que agote las posibilidades para comprarlo. Hasta se habló de la posibilidad de incluir jugadores como parte de pago. Sin embargo, el presidente de Rayados aseguró que no negociarán con Boca porque el mediocampista ofensivo no está a la venta. “Rayados no está en posición de negociar y hay una cláusula de rescisión, que en caso que Boca quiera será el jugador el que tenga que ejecutar la cláusula”, expresó el titular del club mexicano, Duilio Davino. “El jugador está de vacaciones y no hablamos con él ni con el representante”, agregó Davino ante la consulta sobre si Meza quería irse de Rayados. La cláusula de salida del futbolista con pasado en Gimnasia de La Plata e Independiente es de 24 millones de dólares y Boca no estaría dispuesto a semejante inversión.