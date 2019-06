Luchar por la identidad e igualdad de derechos

Dylan Elías Cardozo tiene 37 años, es profesor de educación física y hombre trans. Es coordinador provincial de varones en la Asociación de Travestis, transexuales y transgénero de Argentina – ATTTA en la sede local. Comentó su historia personal y sus reclamos permanentes por derechos e igualdad, que se mantienen hasta hoy. Invitó a apoyar la adhesión provincial a la Ley Trans y firmar el petitorio que están llevando adelante en plaza 25 de Mayo para visibilizar que sigue vigente este pedido. Dylan recordó desde radio Dos que “desde mi infancia me autopercibí con un género contrario con el que nací, fue una lucha siempre, primero con mi familia y romper con ese mandato familiar; y pensar que va a decepcionar a su familia porque no es lo que esperaban de uno”. El coordinador provincial de ATTA comentó que “desde el jardín ya me veía distinto, ya era marcada mi decisión, mi seño me dejaba con las nenas, y cuando ella no me veía me iba con los varones”. Dylan describió que “yo tiraba tendencias a lo que quería ser en la adolescencia, por suerte mi familia que es estructurada y conservadora nunca me reprimieron, y a los 12 conté que me gustaban las mujeres, todos esperaban que llevara un novio”.