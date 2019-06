Los Chinos del Frigorífico Tomás Arias

Los claroscuros de la venta y reactivación del Frigorífico Tomás Arias, que en los 90´ durante el régimen del partido Nuevo, se convirtió en uno de los tesoros más preciado, buscado por el entonces gobernador de Corrientes, Raúl Rolando Romero Feris (Tato). Hubo fallos judiciales inéditos, que no le alcanzaron al líder naranja para hacerse de esta joya de la abuela, la que terminaría finalmente en manos del grupo Velar. Hoy la obsesión pasaría por otro lado, la del actual mandatario Gustavo Adolfo Valdés, quien partió en misión económica hacía el gigante asiático junto a una comitiva oficial, con la que por unos 15 días, estarán ofreciendo entre otras cosas, la carne correntina en el país con mayor cantidad de habitantes del planeta.

Manuel Sussini, un conocido ex legislador del conservadurismo local, articuló la creación de un consorcio integrado por ciudadanos chinos domiciliados en Ituzaingó provincia de Buenos Aires, dedicados a la explotación de supermercados de mediano rango. El grupo familiar empresario tiene origen en Liaoning, una de las 22 provincias qué junto con las cinco regiones autónomas, cuatro municipios y dos circunscripciones administrativas especiales, conforman la República Popular China. Su capital es Shenyang. Hasta donde pudo recabar información 1588, los Zhuang, quienes aparecen como socios de Muralla China S.A. firma que adquirió el Frigorífico de Riachuelo, difícilmente hayan tenido un capital de 10 millones de dólares para hacerse del abandonado predio cárnico, y del complejo de 40 hectáreas que lo integran. Y menos, a semanas de la constitución de la sociedad anónima que dé noche a la mañana, irrumpió la escena financiera e industrial de Corrientes. Pero como la política es el arte de lo posible, esto sucedió. A esta altura del campeonato, no pocos interpretan que este grupo de chinos con autoservicios en tierra bonaerense, no serían los únicos dueños del emprendimiento, aunque una buena pantalla para ocultar al verdadero propietario o pool de propietarios. Nadie piensa en algún lavado de dinero, pero siempre aparecen esas malas lenguas que las desparraman.

Un dato: Si existe un medio de prensa que difunde paso a paso lo que sucede y sucederá en el Frigorífico Arias, ese es el diario Norte, propiedad de Romero Feris y sus hijos. De un tiempo a esta parte el matutino local, se convirtió prácticamente en el vocero oficial de Muralla China. Se puede decir que Sussini es un viejo amigo de Tato, y que estuvo al servicio del nuevismo en su primera etapa como diputado de la provincia. Como también que el caudillo conservador, hoy con prisión domiciliaria, es un potentado productor pecuarista con buenas extensiones de campos y ganado en pie en Corrientes y Formosa (Miraflores y Carnes Caa Cupé).

LA SOCIEDAD

Manuel Sussini, quien supo tener sobresaltos económicos como ganadero quebrando su producción y liquidando sus campos en el Departamento de Santo Tomé, fue el responsable de las gestiones para la firma de la escritura N°406 que dio nacimiento a la compañía frigorífica. La sociedad tiene como socios a Yi Zhuang, un joven de 32 años, soltero con domicilio en la calle Artigas 680 de Ituzaingó (Buenos Aires) donde también vive Yanmei Zeng, otra socia. También aparece asociado su hermano Jiawei Zhuang de 44 años, radicado en Alberti 2028 en Ituzaingó (Buenos Aires), quien convive a la vez en igual dirección con sus socios y parientes Rongxiu Zhuang y Yun Zhuang. Otro integrante de la corporación es Fangyu Gou de 31 años domiciliado en la calle Juncal 644 de igual localidad; Qinghui Lin de 25 años, quien vive en la calle Ciudadela 183 de Villa Tesei, en Hurlingham, (Buenos Aires). En la sociedad también aparecen los cónyuges Min Zhuang de 34 años y Pingmei Chen de 35, ambos con domicilio en Defilippi 1437 Ituzaingó (Buenos Aires), quienes conviven Limin Wu, también integrante de la Muralla China S.A. Algo similar a los Campanelli en la Argentina, una familia donde casi todos sus integrantes vivían bajo un mismo techo, una taquillera comedia televisiva emitida entre 1969 y 1974, la que también fue llevada al cine.

Los chismosos de siempre filtraron que mientras se desarrollaban los encuentros protocolares dormían todos juntos y apretados en un departamento que les alquiló el ex legislador autonomista.

Aseguran que MURALLA CHINA, siempre según información calificada de Norte, abriría sus puertas a fines de julio, y ahora proyecta exportar búfalo a China.

Sussini también se mostró como consejero del gobierno radical, hasta entregando una tarjeta oficial con la que se presentaba para concretar negocios. Una función que admitía en sus cuentas de redes sociales. Cargo que se cree al que habría renunciado para convertirse en el CEO -Chief Executive Officer-, nada más ni nada menos que el director ejecutivo de la chinesca sociedad. En su momento el santotomeño fue investigado por la Justicia Federal por lavado de activos, al tener una buena suma de dólares (119.690) en la afamada cueva financiera Pyramis ya disuelta, perteneciente al Grupo Boschetti, unos de los escándalos judiciales más resonantes de la última década.

ACUERDO METEÓRICO

El convenio para reactivar el Tomás Arias fue firmado el 11 de febrero de 2019, conocido como Acuerdo Marco. Los chinos constituyeron un consorcio dentro de un contrato social que tiene vigencia desde el 21 de diciembre de 2018, es decir, siete semanas antes del cierre de las negociaciones con el Estado correntino. Según el anuncio gubernamental “los capitalistas chinos” invierten unos U$D10.000.000 para poner en marcha la firma que faenaría 350 cabezas de ganado diariamente y daría trabajo a 150 operarios de forma directa y a otros 400 indirectamente.

LIAONING, EL NOMBRE CLAVE

El referente de los emprendedores asiáticos, Néstor Andrades, se presentaría como representante de la corporación Liaoning International Chamber of Commerce Association Latin America International Group of China, nombre extranjerizado con el que bautizaron al enclave de argentinos descendientes de orientales que harán funcionar en breve la industria cárnica correntina.

Casualmente Liaoning es la provincia de donde son oriundos los Zhuang.