Lavangna irá por fuera de Alternativa Federal

Tras meses de idas y vueltas, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, confirmó su presentación en las PASO. Se alejó definitivamente de Alternativa Federal, de Macri y de Cristina. Lavagna presentó formalmente su precandidatura en el espacio Consenso 19 de cara a las PASO de agosto y las presidenciales de octubre. Fue con la inauguración de un local partidario en el barrio porteño de Recoleta, ubicado en Cerrito y Paraguay. Tras varios meses de idas y vuelta, el ex funcionario confirmó su candidatura y además se aleja definitivamente de Alternativa Federal, espacio que lideran Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y Juan Schiaretti. “Para gobernar hay que tener una base de sustentación y una serie de ideas que sean compartidas y eso no es lo que resulta de estos amontonamientos. En Alternativa Federal había quiénes tenían una tendencia a negociar con el macrismo y quiénes tenían una tendencia a negociar con el sector de Cristina”, aseguró Lavagna.