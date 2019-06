Las chicas en manos correntinas

Una correntina es la utilera del Seleccionado Femenino de Fútbol en el Mundial. Se trata de Angélica Romero, oriunda de Curuzú Cuatiá. Desde Francia comentó desde radio Dos cómo fueron sus inicios en la profesión, y lo que significa estar hoy con la Selección Argentina. “Estamos viviendo un sueño; veníamos como candidatas a perder todos los partidos y por goleadas, pero no fue así; es una experiencia increíble”, señaló. “Estamos haciendo historia con las chicas”, remarcó. Angélica Romero habló sobre sus inicios en la profesión comentado que “cuando terminé el secundario me fui a Santa Fe a estudiar profesorado de Educación Física, y después a Buenos Aires, un día me encontré en Boca Juniors, cuando faltó un utilero yo no sabía nada de la profesión pero me ofrecí a colaborar en ese momento”. La utilera de la selección femenina de fútbol contó que “en la selección fui recomendada por un dirigente de Boca que estaba en AFA que me dijo que iba a tratar de ubicarme en un lugar mejor y le tomé la palabra y al poco tiempo me llamaron y acá estoy”. De la bandera de Curuzú Cuatiá que lleva a todos lados, la utilera sostuvo que “una no se tiene que olvidar de donde salió, a Curuzú la llevo en el alma, cada vez voy menos, pero no me olvido de mi gente, de mi profe, de quiénes me iniciaron en lo deportivo y estoy orgullosa de llevar la bandera a cada lugar que voy”.