La violencia de género empieza por el Estado

El Estado brilla por su ausencia en la Violencia de Género. En la emergencia nacional por violencia de género, “nosotras marchamos y visibilizamos, pero quien tiene que poner presupuesto es el Estado”, sentenció la referente de la lucha en Corrientes, Rita Verón, hermana de Eli Verón, quien fue víctima de femicidio. Enfatizó que “es preocupante la situación de las mujeres ya que cada día se acrecienta la estadística de femicidios en la región y las autoridades no toman cartas en el asunto, ya que hace tiempo se pide una ley de emergencia que no aparece”.

La hermana de Eli Verón, víctima de violencia de género que conmocionó a la ciudad de Corrientes y a todo el país como tantos casos de femicidio, detalló que “en lo que va del año son seis femicidios en Corrientes y no vemos a ninguna autoridad salir a hablar al respecto”; remarcó que “marchamos, pedimos, concientizamos, visibilizamos, pero quienes tienen que hablar y poner presupuesto son las autoridades, el Estado, y todavía no escuche a ningún funcionario hablar sobre el tema”, sentenció desde Canal 9.