La tía de la adolescente muerta fue quien disparó

Para la Policía de Corrientes, el crimen de Aldana -la adolescente de 14 años, que murió de un disparo en la cabeza tras un confuso episodio ocurrido la semana pasada en la zona de Villa Basura- está prácticamente esclarecido. “La autora de los disparos fue una mujer de 33 años. Para nosotros no hay dudas, más allá que no haya tenido intenciones de matar a alguien”, detalló el comisario mayor César Fernández, titular de la Dirección Metropolitana. La mujer apuntada fue identificada como Andrea Pérez, de 33 años.

“Realizamos todas las tareas investigativas, se reunió todos los elementos probatorios y para nosotros todo quedó resuelto”, puntualizó Fernández.

“La tía de la joven fue la autora material de los hechos, por más que ella no haya tenido la intención de matar a alguien. Ella es la única que quedó imputada en la causa”, aseguró el funcionario policial.

“Se festejaba un cumpleaños familiar – de la autora de los disparos- y se produjo un entredicho entre ella y otra mujer. Ambas tienen antecedentes”, explicó el comisario Fernández, para indicar que “dejamos una guardia permanente en la zona hasta que se calmen los ánimos”.