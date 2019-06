La Justicia puso bajo sospecha al intendente radical de El Sombrero

La Justicia provincial ordenó al intendente radical de El Sombrero, Raúl González, a explicar en forma urgente las razones por las que no le entregó la rendición de cuentas de 2017 y otros balances al concejal Eduardo Bizarro, en medio de fuertes sospechas de manejos irregulares de los fondos en ese Municipio. La jueza en lo Contencioso Administrativo, María Gabriela Romero Feris, dictaminó que es admisible la acción de amparo interpuesta por el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, quien patrocina al concejal Bizarro. El jefe comunal está obligado a entregar el documento de rendición de cuentas de su gestión al concejal que lo solicita porque así lo exige la Constitución de la Provincia de Corrientes, que ampara el acceso a la información pública.

El intendente González deberá remitirle al Juzgado, con un plazo de ocho días, un informe sobre las razones que lo llevaron a negarse a entregar la información del dinero público de todo el año 2017, el balance del primer trimestre de 2018 y también la nómina del personal municipal. Así lo resolvió Romero Feris al constatar que González (ECO) no respondió los pedidos del concejal opositor, como exigen las normas municipales para el control de los fondos, respecto de la debida rendición de cuentas. La magistrada consideró que el concejal Bizarro agotó todas las instancias administrativas al solicitar por reiteradas notas que se muestren los gastos ejecutados, de acuerdo a las exigencias legales, sin obtener respuestas por parte del jefe comunal. El plazo judicial para que González brinde el solicitado informe vencerá durante la tercera semana de junio, teniendo en cuenta que el intendente radical fue notificado el día 7 de junio pasado por oficio Ley N° 3556, con sello y firma del juzgado.

“Queremos saber en qué se gasta y cómo se gasta el dinero de los vecinos de El Sombrero porque hay fuertes sospechas de manejos irregulares con negocios que podrían desatar casos de corrupción en el Municipio, que siempre estuvo manejado por la alianza ECO con el intendente González”, afirmó Bizarro en declaraciones a la prensa. “También, necesitamos saber cuántos son los empleados municipales de El Sombrero porque el intendente dice que no tiene para aumentarles el sueldo como corresponde cuando ganan una miseria en medio de una angustiante situación económica que no los deja llegar a fin de mes”, agregó el concejal Bizarro. “Justamente, necesitamos evaluar la rendición de cuentas porque todos saben en EL Sombrero que hay negocios muy raros con plata del Municipio y queremos evaluar una mejora para los empleados municipales”, añadió el edil opositor.