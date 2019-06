La comuna descarta médicos venezolanos

El viceintendente de Corrientes, Emilio Lanari descartó, en lo inmediato, la contratación de médicos venezolanos para atender la demanda en las SAPS, pero aclaró que “tenemos una estructura distinta, con la cobertura necesaria de atención a través de médicos itinerantes”. Sobre la decisión de la Provincia de contratar profesionales extranjeros Lanari indicó que “no es que compiten con los médicos recibidos acá: ocupan un lugar que otros no quieren tomar”. Asimismo, detalló que “contamos con 70 médicos, pero tenemos un déficit importante de especialistas, como los pediatras o tocoginecólogos”.

Los residentes que quieren ingresar en la especialidad de Medicina Familiar son muy pocos, sostuvo el funcionario municipal. “Sabemos, por estudios internacionales, que ese es el rumbo para la atención primaria, pero los jóvenes eligen otro camino”, explicó Lanari en radio Dos. “Lo que se observa en todos lados es que el beneficio de la atención primaria es mucho más significativo que en otros rubros, pero lamentablemente los jóvenes profesionales no entienden así”, aclarando que “los médicos venezolanos no compiten, sino que ocupan un lugar que otros no quieren tomar”.