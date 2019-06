La bronca de Cristiano Ronaldo

Explotó al no ser elegido como el mejor jugador del FIFA Nations League. Bernardo Silva recibió el Balón de Oro y el crack de la Juventus sorprendió con una reacción que se volvió viral: se quedó helado y ni siquiera felicitó a su compañero. Cristiano Ronaldo consiguió con la Selección de Portugal la primera edición de la FIFA Nation League luego de derrotar 1-0 a Holanda en la final. Sin embargo, la fiesta no pudo ser completa para el crack de la Juventus, que se enojó al no ser elegido como el mejor jugador del torneo. La organización del torneo se inclinó por Bernardo Silva y el futbolista del Manchester City se quedó con el Balón de Oro que le otorgan al MVP del certamen. Entonces, la bronca del ex Real Madrid se hizo visible y su reacción se volvió viral. Mientras todos los portugueses saludaban al extremo de 24 años, Ronaldo se quedó helado y con la mirada perdida, ni siquiera felicitó a su compañero y sacudió la cabeza como si no pudiera entender la elección de la organización.