Krujoski perjudicado por un choque

Se celebró la séptima fecha del campeonato de TC Pista en el autódromo de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, con presencia del piloto correntino Humberto Krujoski, que pese a haber realizado una excelente labor, se vio perjudicado cuando lo chocó otro competidor en la última vuelta, peleando por el quinto puesto. El auto funcionó bien y esto le permitió al correntino ser el piloto que más posiciones avanzó, ya que luego de comenzar la prueba en el puesto 12° rápidamente se posicionó sexto. “En lo deportivo y en lo personal fue excelente, porque hice una carrera espectacular hasta la última vuelta cuando sufrí el choque de otro competidor que venía detrás de mí en el momento en que intentaba quedarme con el quinto lugar”, comentó Krujoski. “Pese a esto estoy conforme porque giré muy rápido con un auto muy bueno, al que le encontramos equilibrio, pero tengo sensaciones encontradas ya que el resultado no fue bueno debido al error conductivo de otro piloto que me chocó y me obligó a retomar la carrera en el decimosexto puesto”, agregó.