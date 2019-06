Íntimo, sólo guitarra y voz

El sábado 13 de julio, el madrileño Ismael Serrano brindará un concierto en el Complejo Cultural Guido Miranda de Resistencia, será en el marco de la gira acústica 2019. “Todavía” es el más reciente material discográfico de Serrano que, tras presentar con éxito arrollador “Hoy es siempre” en sintonía con sus 20 años de trayectoria, retoma la tradición del cantautor ofreciendo un concierto en formato más íntimo, acompañado por la guitarra, un puñado de sus temas y obra inédita. En palabras del madrileño tras editar “Hoy es siempre”, un concierto con una gran banda y con una gran puesta en escena, necesitaba volver a la raíz. “Nunca había tenido la oportunidad de grabar un recital guitarra y voz, la esencia del oficio, la manera más honesta de defender las canciones, la más difícil. Convoqué a algunos amigos en una casa cerca de Tigre, provincia de Buenos Aires, junto al delta del Paraná. La idea era compartir una guitarreada en la que hacer repaso de esas canciones que no siempre están en mi repertorio pero que son retazos de mí que aún tienen vigencia, de los que me cuesta desprenderme, aunque no siempre les demos el espacio que merecen en los conciertos”, resumió.