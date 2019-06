“Gracias, estoy muy bien”

Tras ser internado, el precandidato a presidente Alberto Fernández, recurrió a su cuenta de Twitter para agradecer la preocupación por su salud y para decir que está “muy bien”. Fernández confirmó en la noche del lunes que fue “internado en el Sanatorio Otamendi” del barrio porteño de Recoleta y explicó que permanecerá allí “por 48 horas” para efectuarse “estudios de rutina” tras una “tos persistente”. “Está todo bien, me hice estudios para garantizar que esté todo en orden. No hay ningún tema que sea preocupante. Simplemente estoy haciéndome chequeos para empezar la campaña”, señaló Fernández. “Gracias a todos por preocuparse, estoy muy bien”, agregó. El precandidato presidencial que tendrá a la ex mandataria Cristina Kirchner como compañera de fórmula indicó que estará “48 horas internado” por estos estudios y remarcó que prefirió “salir a hablar para no generar cualquier tipo de especulación” con su salud. Esta internación le impedirá al ex jefe de Gabinete kirchnerista poder cumplir con algunas obligaciones que tenía previstas entre martes y miércoles.