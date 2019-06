El PJ buscará retener el gobierno en tres provincias

Los gobernadores peronistas de Formosa, San Luis y Tierra del Fuego, Gildo Insfrán, Alberto Rodríguez Saá y Rosana Bertone, respectivamente, intentarán en las elecciones de este domingo, retener el poder en esas provincias, a la vez que el socialismo buscará perpetuarse en Santa Fe.

En este octavo turno electoral del año, los comicios de este domingo estarán marcados por las aspiraciones reeleccionistas de los mandatarios, en especial en el caso de Insfrán que buscará su séptimo gobierno en Formosa, y por la fuerte disputa entre los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá que por primera vez desde el regreso de la democracia competirán en listas separadas por la Gobernación de San Luis.

En Formosa, donde no hay límites para reeleccio­nes, el kirchnerista Insfrán intentará seguir en el gobierno que dirige desde hace casi 24 años en una fórmula por el Frente para la Victoria que integró con el diputado provincial Eber Solís, quie­nes -según fuentes partida­rias- esperan cosechar “el triunfo más grande” de la historia local.

Allí, Insfrán ha ganado elecciones con más del 70 por ciento de los votos en la última década. El principal contrincante de Insfrán será el debutante Adrián Bogado, un dirigente del peronismo disidente e hijo del ex gobernador Floro Bogado, quien se presentará junto al pre­sidente del Pami local, Iván Kaluk, con la Confe­deración Frente Amplio Formosa, una alianza de justicialistas, UCR, PRO, MID, Partido Fe, Acción Nativa y Autonomista.

En Santa Fe, el distrito con mayor cantidad de ha­bitantes para las elecciones de este domingo, el Partido Socialista intentará mantenerse al frente de la provin­cia que gobierna desde 2007 con una nueva postulación del diputado y ex mandatario Antonio Bonfatti.