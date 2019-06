El peronismo busca resucitar en agosto

Entre el ocaso y la resurrección el Congreso Provincial del Partido Justicialista de Corrientes resolvió convocar a otros mosaicos partidarios a formalizar alianzas y trabajar para la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández. Exhortó a una militancia activa para obtener una contundente victoria el 11 de agosto. El ex intendente, Roberto Fabián Ríos (concejal elec­to de la capital) no estuvo presente. Aseguran que no quiso recibir reproches. Tampoco asistió Carlos Espínola, que parece definitivamente alejado del PJ correntino, más ahora que Alternativa Federal navega en el limbo. No pocos recuerdan cuando el ex medallista olímpico declaró ante los medios de prensa que la ex presidente había cumplido un ciclo, y ahora se encuentra muy vigente en la escena política y electoral del país.

Se avanzó en la conformación de una comisión de acción política para alianzas, que estará integrada por el presidente del PJ, Gerardo Bassi; el diputado nacional Jorge Romero, la senadora nacional Ana Almirón, el senador provincial Víctor Giraud, Mohamed Hadad y el concejal Omar Molina.