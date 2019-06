El pavimento caro de Polich y Valdés

El pavimento que financia y construye el gobierno de Gustavo Valdés en la ciudad de Corrientes, muestra un excesivo costo, cuando se compara con el desembolso que realizan otros municipios del interior de la provincia, en igual obra. Mientras que al Ministerio que conduce Claudio Polich le cuesta por cada 100 metros de hormigón, que encierran una cuadra de pavimento, 1.280.000 pesos, comunas más pequeñas invierten solo $644.000, prácticamente la mitad de lo que gasta Obras Públicas para cimentar un mismo tramo. En ambos casos, la ejecución se realiza por administración, sin la contratación de constructoras, que derivaría en la tercerización del emprendimiento encareciéndola.

El dato elocuente: el municipio capitalino no tiene nada que ver en el gasto y la inversión de los pavimentos. No para pocos, Valdés le estaría aprontado a Polich, un futuro como Alcalde de Corrientes.

“Con estas obras de pavimento el Estado recupera sus fuerzas”, puntualizaría el Gobernador Valdés el pasado 5 de junio al inaugurar tres cuadras de pavimento de la calle Tacuarí, entre Avenida del Cuarto Centenario y Juan Ramón Vidal.

Por esas tres cuadras fueron erogados $3.846.187,00, siendo el promedio por cuadra invertido de $1.280.063,03, cuando en la comuna de Mercedes, según datos oficiales consultados por 1588, se construirían media docena.

Otro dato a tener en cuenta: la provincia y la comuna recuperaron la planta de hormigón de Corrientes, lo que otorga mayor capacidad al Estado de poder hacer cuadras de hormigón, y más baratas. Sin embargo, el municipio mercedeño, debe comprar el hormigón a una empresa privada. Así mismo tiene un costo extremadamente menor que las que construye Polich con similares elementos. Algo no cierra, o “alguien le cierra”.