Donde la solidaridad se convierte en servicio

En el Hogar Cristo Roto reciben a personas en situación de calle a partir de esfuerzos personales de sus referentes. La institución está ubicada en Niño Jesús 830, en el barrio Pueblito Buenos Aires. La encargada del hogar, Mariela Revidatti, indicó a la actividad que desarrollan, relacionada con la voluntad y la visión del servicio como acción común. “Es un llamado de Dios”, indicó Revidatti para sostener que “siento que Dios me quiere acá, esto me hace feliz y siento paz. Desde hace 22 años funciona el hogar. Recibimos asistencia de Provincia y siempre queremos sumar voluntarios que sigan la misión. Yo trabajo para ir al cielo, nada más; ése es mi interés”, puntualizó.

El número para comunicarse con el hogar es 3794- 731038. “Somos refugio de la provincia hace algunos años, nos llamaron para preguntarnos qué necesitamos y nos mandaron colchones, frazadas, pero no lo estamos usando todavía. En este momento tenemos 12 hombres”, detalló Mariela para informar que “no recibimos jóvenes porque llegan drogados. El año pasado los recibimos y nos robaron de todo, así que desde ese momento no recibimos más, no podemos, nos jugó en contra”, concluyó.