Dinero del Estado para frenar el Paro de colectivos

El Estado controlado por el radicalismo que dice no ser populista salió auxilio de los transportistas, y le auxiliará con un buen desembolso de dinero para evitar el paro de colectivos este lunes. Horas atrás la CETUC se comprometió a pagar el miércoles parte de lo adeudado a los chóferes, con aportes de la provincia y el municipio capitalino.

Chóferes y empresarios del transporte mantuvieron conversaciones después de la fracasada audiencia realizada el viernes en la Subsecretaría de Trabajo. “Tenemos previstas reuniones este fin de semana para solucionar este tema. El reclamo es una cuestión económica. Estamos cerca de poder lograr un acuerdo. Seguimos negociando intensamente para no perjudicar a los usuarios”, dijo el sábado el vocero de la Cámara de Empresarios del Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc), Javier Harfuch.

La UTA reclama el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo acordado a nivel nacional, que regula los derechos y deberes entre empleador y trabajador, donde está estipulado un salario de 32.600 pesos, que con la antigüedad se eleva a 35.900 pesos. Según la UTA, los chóferes correntinos cobran alrededor de 5 mil pesos menos, algo que fue desmentido por la Cetuc. El gremio asegura que los empresarios mantienen una deuda desde noviembre del año pasado, cuyo monto varía de acuerdo a la antigüedad de cada trabajador. Aseveran que no respeta la escala salarial del convenio que está vigente desde el 1º de enero de 2018, tampoco el reconocimiento de deuda y la restitución en sus puestos de trabajo de cuatro trabajadores suspendidos en el marco de la conciliación obligatoria.

Harfuch, indicó que se realizó “un fuerte ofrecimiento con recursos económicos compartidos entre Provincia, Municipio y el sector empresarial, con lo que se alcanzaría una suma muy cercana al total de la deuda”. “La diferencia que están reclamando a esca­la nacional no la podemos pagar, sólo sosteniendo la demanda desde el sector empresarial, teniendo en cuenta además que la tarifa del transporte viene retrasada”, reconoció el vocero.

El Gobierno provincial creó un fondo de compensación para las empresas de transporte que funcionan en la ciudad. Se trata de un subsidio de unos $100 millones de pesos en concepto de combustible.

El dato: hasta ahora no se conocen reclamos salariales severos a la propietaria de las otras trazas de la ciudad, que nada tienen que ver con ERSA. ¿Es solo el Jeque Juan Carlos “Mono” Romero quien esta acuciado por las crisis?