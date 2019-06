Comienza el Provincial Sub12

Con la participación de 24 equipos representativos de las catorce ligas adheridas a la Federación Correntina de Fútbol (Fe.Co.F.), mañana sábado 8 comenzará el Torneo Provincial de Clubes categoría 2007. La fase de grupos tendrá lugar en las ciudades de Bella Vista, Ituzaingó, Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres y Santo Tomé. Bajo la organización de las ligas adheridas que licitaron subsedes y la fiscalización de la Fecof, mañana comenzará el segundo torneo oficial de la temporada 2019. Con un sistema idéntico al Sub11 que consagró tricampeón a Boca Unidos, se jugará este certamen apto para la categoría 2007. Los cuadrangulares se juegan con dos fechas y por puntos. Clasificarán los seis (6) primeros equipos de cada una, y los dos (2) mejores segundos ubicados en la general. En caso que los locales igualen en puntos en el primer puesto, y en algunos casos el segundo lugar, jugarán la 3ª fecha durante la semana, manteniendo la diferencia de goles (solo si es necesario).

PROGRAMACIÓN

Zonas y participantes. Sábado 8/06. Zona A en Ituzaingó. Participantes: Yacyretá y El Decano (locales), Boca Unidos y Curupay FC (ambos de Capital)

1ª fecha. 10.00 – El Decano vs. Boca Unidos. 11.00 – Yacyretá vs. Curupay FC. 2ª y última fecha. 15.00 – El Decano vs. Curupay. 16.00 – Yacyretá vs. Boca U. Estadio: Club Yacyretá.

Zona B en Monte Caseros. Participantes: Robinson y Defensores de Belgrano (locales), Victoria (C. Cuatiá) y Deportivo Sauce.

1ª fecha. 10.00 – Defensores de Belgrano vs. Victoria. 11.00 – Robinson vs. Deportivo Sauce. 2ª y última fecha. 15.00 – Defensores de Belgrano vs. Deportivo Sauce. 16.00 – Robinson vs. Victoria. Estadio: Club Samuel W. Robinson.

Zona C en Mercedes. Participantes: Paso de los Andes y Comunicaciones (locales), Deportivo Empedrado (Liga Saladeña) y Huracán Football Club (Goya).

1ª fecha. 10.00 – Comunicaciones vs. Huracán. 11.00 – Paso de los Andes vs. Deportivo Empedrado. 2ª y última fecha. 15.00 – Comunicaciones vs. Deportivo Empedrado. 16.00 – Paso de los Andes vs. Huracán. Estadio: “Lorenzo Encho Colombi”, Club Comunicaciones.

Zona D en Paso de los Libres. Participantes: Guaraní y Sporting Panificación (locales), Villa del Parque (C. Cuatiá) y San Francisco (La Cruz). 1ª fecha. 10.00 – Panificación vs. Villa del Parque. 11.00 – Guaraní vs. San Francisco. 2ª y última fecha 15.00 – Panificación vs. San Francisco. 16.00 – Guaraní vs. Villa del Parque. Estadio: “Agustín Faraldo”, Liga Libreña de Fútbol (LLF) “General Madariaga”.

Zona E en Bella Vista. Participantes: Sportivo Unión y Barrio Norte (locales), Asociación General San Martín (Esquina) y Central Goya. 1ª fecha 10.00 – Barrio Norte vs. Central Goya. 11.00 – Unión vs. San Martín. 2ª y última fecha 15.00 – Barrio Norte vs. San Martín. 15.00 – Unión vs. Central Goya. Estadio: “General San Martín”, Liga Bellavistense de Deportes (LBVD).

Zona F en Santo Tomé. Participantes: Social Náutico y Avanti Hermandad (locales), Atlético Virasoro y Juventud Unida (Virasoro) 1ª fecha. 10.00 – Avanti vs. Atlético Virasoro. 11.00 – Social vs. Juv. Unida. 2ª y última fecha 15.00 – Avanti vs. Juv. Unida. 16.00 – Social vs. Atlético Virasoro. Estadio: “27 de Agosto”, Liga Santotomeña de Fútbol (LSTF).