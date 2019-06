Comenzó el Provincial Sub12

Como estaba previsto y en seis ciudades del interior, se inició el segundo certamen oficial de la temporada 2019 organizado por la Federación Correntina de Fútbol (FeCoF). Participan 24 clubes pertenecientes a 14 ligas adheridas. Al mismo tiempo de la reunión mensual de la FECOF en Ituzaingó, esta ciudad albergó a una de las zonas del Provincial de Clubes Categoría 2007. Fue organizada por las ligas anfitrionas y fiscalizadas por la federación, destacándose el buen nivel competitivo y la hospitalidad de los anfitriones para con las delegaciones visitantes, lo cual marca el progreso de los campeonatos e instituciones.

RESULTADOS

Resultados y posiciones de subsedes. Zona A en Ituzaingó: 1ª fecha. El Decano (Itu.) 0 – Boca Unidos (Ctes.) 11; Yacyretá (Itu.) 4 – Ferroviario (Ctes.) 3. 2ª y última fecha El Decano 3 – Ferroviario 2; Yacyretá 2 – Boca U. 3. Estadio: Club Yacyretá.

Posiciones: 1) Boca Unidos 6 pts. 2) Yacyretá 3 pts. 3) El Decano 3 pts. 4) Ferroviario 0.

Zona B, en Monte Caseros 1ª fecha. Defensores de Belgrano (M. Caseros) 0 – Victoria (C. Cuatiá) 1; Robinson (M. Caseros) 1 – Dep. Sauce 0. 2ª y última fecha Def. de Belgrano 0 – Dep. Sauce 0; Robinson 3 – Victoria 1. Estadio: Club Samuel W. Robinson.

Posiciones: 1) Robinson 6 pts. 2) Victoria 3 pts. 3) Belgrano 1 pto. 4) Dep. Sauce 0

Zona C, en Mercedes 1ª fecha. Comunicaciones 0 – Huracán 0; Paso de los Andes 2 – Deportivo Empedrado 1. 2ª y última fecha Comunicaciones 5 – Deportivo Empedrado 0; Paso de los Andes 1 – Huracán 2. Estadio: “Lorenzo Encho Colombi”, Club Comunicaciones.

Posiciones: 1) Comunicaciones 4 pts. (+5); 2) Huracán 4 pts. (+1); 3) Paso de los Andes 3 pts.; 4) Dep. Empedrado 0.

Zona D, en Paso de los Libres 1ª fecha. Sporting Panificación (PDLL) 0 – Villa del Parque (C. Cuatiá) 0; Guaraní (PDLL) 3 – San Francisco (La Cruz) 0. 2ª y última fecha Panificación 5 – San Francisco 1; Guaraní 3 – Villa del Parque 0. Estadio: “Agustín Faraldo”, Liga Libreña de Fútbol (LLF) “Gral. Madariaga”.

Posiciones: 1) Guaraní 6 pts. 2) Panificación 4 pts. 3) Villa del Parque 3 pts. 4) San Francisco 0