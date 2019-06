Colonia Elía-Campana, la línea donde se originó la falla

La falla primaria, el detonante del apagón masivo del domingo, se originó en el llamado “cuadrilátero” del complejo hidroeléctrico de Salto Grande, en algún punto de los 250 kilómetros de la línea de extra alta tensión de 500 MV que une Colonia Elía, en Entre Ríos, sobre el río Uruguay, con la ciudad de Campana, en Buenos Aires. En Salto Grande se genera energía tanto para Argentina como para Uruguay y por eso la falla de hoy también afectó al país vecino.

“En ese tendido se provocó el error que no se encapsuló correctamente y que luego contaminó al resto del sistema, pero no sabemos aún por qué pasó eso”, detalló en la tarde del domingo, Juan Luchilo, secretario de Mercado Eléctrico de la secretaría de Energía. “La falla no se pudo aislar y el sistema se desestabilizó. Los automatismos generan la desconexión”, pero no pasó”, había dicho en el mismo sentido y minutos antes su jefe, el secretario Gustavo Lopetegui en una conferencia de prensa en Hacienda.

El “cuadrilátero” de Salto Grande –al que en el sector energético también llaman “anillo”– está formado por cuatro subestaciones de extra alta tensión interconectadas entre sí. Las puntas del sistema de transmisión binacional son las subestaciones: dos en la propia central hidroeléctrica, una en Colonia Elía –en el vértice inferior izquierdo y cabeza del conflicto– y otra en San Javier (Uruguay).