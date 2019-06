Camau, con la necesidad de seguir en el candelero

Camau Espínola decidió sumarse a Cambiemos, concretó lo que no pocos ya sabían. No tenía más margen para quedarse dentro del justicialismo, partido que lo hizo intendente de Corrientes, cargo que le cambio su vida, tanto económica como de un otrora deportista ilustre. Se mostró junto al ex gobernador Ricardo Colombi, su adversario en las elecciones de 2013, cuando el mercedeño lo derrotó, no sin antes mandarlo a procesar por el derrumbe del edificio de la calle San Martín y ordenar a la juventud radical a realizar pintadas y cánticos en la legislatura tergiversando su identidad sexual. Pero como la política es el arte de la hipocresía y la industria del saqueo de los dineros estatales, después operaron juntos para aprobar el pliego de Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda como juez federal de Paso de los Libres, un funcionario judicial con prontuario prescripto.

A Colombi no le preocupó que se revele que posiblemente el ex alcalde de la ciudad de Vera haya contratado al “espía” Marcelo D’Alessio para escucharlo ilegalmente. Igual se sentó para la foto junto a Espínola, Miguel Ángel Pichetto, Rogelio Frigerio y Humberto Schiavoni, y que la imagen se viralice a través de las redes sociales, para el asombro de propios y extraños.

El acuerdo con Espínola no le mella a Colombi su poder como líder político de la provincia. Y Camau logrará seguir por un tiempo en el candelero, con la idea que en el 2021, pueda re-fichar en algún cargo público cuando concluya su mandato como senador de la nación emulando a Alberto Difilippo que perdió tres veces contra Raúl Rolando Romero Feris y terminó siendo ministro de Obras Públicas de la administración gubernamental del Partido Nuevo. Todo sea por mantenerse bajo el calor del erario público.

El jueves por la tarde el ex medallista olímpico tuvo el cónclave decisivo con Pichetto que lo anunciaría 24 horas después a través de la foto junto a Ricardo Colombi y los coroneles del PRO. Ahora será integrante de disminuido bloque del Rionegrino en la cámara alta y trabajará para la reelección de Macri. Un salto más que ornamental.

En 2017 en dos oportunidades ante la prensa vaticinó muy erróneamente y con falta de tacto político, que Cristina Fernández de Kirchner había cumplido un ciclo. Muchos aseguraron que lo obligaron a decir eso para desembolsarle dinero para su campaña electoral. Hoy la ex mandataria nacional tiene la mayor intención de voto de la ciudadanía del país en un mano a mano con cualquier candidato, inclusive Mauricio Macri. El velero sabe que al PJ, si el peronismo vuelve al poder, ya no tiene más retorno, y si pierde tampoco. Rifó un caudal de votos importante, pero sus aspiraciones económicas pudieron más que los cientos de miles correntinos que se ilusionaron y trabajaron a destajo para verlo sentado en sillón de Ferré. Fin del romance.