Buscan a adolescente que dejó su casa en San Luis del Palmar

Una nena de 13 años, identificada como Ada Aguilar, está desaparecida desde el jueves pasado en San Luis del Palmar. La menor vivía con su padre. Su mamá, Sonia Gómez, relató en declaraciones radiales que “me llegó información que la vieron en La Olla, con unas chicas y un muchacho. Pero ella no conoce nada de Corrientes”. “La Policía la está buscando. Yo no busco culpables, solo quiero que mi hija aparezca”, agregó.

Desde el jueves se fue de la casa de su padre, y a través de Facebook le indicaron que está en el barrio La Olla de Corrientes, Capital. Ada estuvo en el Pelletier y que visitó hace poco a una compañera de la que se hizo amiga y que sospecha que ahora está en Capital con personas cercanas a ella. “Quiero que mi hija aparezca, que vuelva, ella tiene 13 pero parece de más, de 16 o de 17 años, ella es flaca, alta, grandota, de ojos verdes” remarcó Gómez para detallar en radio Dos que “ella el jueves se fue a un ensayo, el viernes tomaba la confirmación en San Luis. Le vieron el viernes a la mañana tomar un colectivo hacia Corrientes, ella no llevó plata, ropa, nada, se fue con lo puesto. Dicen que alguien en moto le dio plata”. “Me dijeron que el viernes le vieron cerca del supermercado impulso, por avenida Maipú, con un chico, a la siesta”. Finalmente indicó a que “no tiene celular, nada, no tuvo contacto con ninguno de mi familia”, y que “ella estuvo internada de enero a marzo en el Pelletier y le dieron la tenencia al padre y ella quería ir a Corrientes a verle a una chica al Pelletier con quien se encariñó mucho, yo creo que se contactaron con algunas de ellas, porque me dijeron que buscaba en el barrio La Olla una casa de dos pisos”.