Brasil goleó a Perú

Brasil goleó ayer a Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, por 5 a 0 en un partido por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América, y se clasificó en primer lugar a los cuartos de final. Casemiro (12’ del primer tiempo), Roberto Firmino (19’), Everton (32’), Dani Alves (8’ del complemento) y Willian (45’) marcaron los goles del cotejo jugado en el estadio Arena Corinthians, de San Pablo, con arbitraje del argentino Fernando Rapallini.

Casemiro fue amonestado y al llegar a su segunda tarjeta amarilla en la fase de grupos no podrá jugar el partido de cuartos de final.

Dentro de un inicio parejo, Perú presionó bien en el medio, le sacó la pelota a su rival y llegó con un remate muy desviado desde afuera del área de Luis Advíncula. Pero en la primera llegada a fondo, el local abrió anotó, tras un tiro de esquina de Marquinhos que conectó Casemiro de cabeza.

Perú se desmoronó con el gol y encima casi de inmediato Pedro Gallese salió mal con el pie, la pelota rebotó en Firmino, dio en el palo, y tras el rebote el propio jugador del Liverpool tomó el balón, eludió al arquero y definió. Brasil comenzó a to­mar el control de la pelota y tuvo la posibilidad del tercer gol, pero el propio Gallese tapó un envío de Everton.

Perú esbozó una reacción con un tiro libre de Paolo Guerrero apenas alto, pero sólo fue una ilusión óptica, porque en un nuevo ataque Brasil llegó al tercer gol, a través de una entrada por izquierda de Everton y el remate al primer palo de un lento Gallese.

En el segundo tiempo Brasil siguió con el dominio, progresó por los costados y llegó casi siempre con mucha gente al área contraria.

En una buena jugada combinada entre Arthur, Firmino y Dani Alves la pelota quedó para el lateral, que quedó cara a cara con Gallese y definió con un re­mate alto.

En el cierre, Willian ingre­só por izquierda, se perfiló y metió la pelota en el ángulo superior izquierdo del arco de Gallese. Y en el descuento, el arquero derribó en el área a Gabriel Jesús, pero Gallese luego le contuvo a su derecha el penal al propio delantero del Manchester City.

Brasil se lució en San Pablo y llega con gran impulso a los cuartos de final en su país, en los que se medirá con uno de los mejores ter­ceros (B o C).

Perú, con el triunfo de Venezuela ante Bolivia, quedó tercero y deberá esperar hasta el lunes próximo para saber si clasifica o no a los cuartos de final como uno de los dos mejores de esa posición.

La goleada favoreció también a Argentina, que si hoy derrota a Qatar clasificará a la siguiente instancia.