Autorizaron la candidatura presidencial de Espert

La jueza María Romilda Servini autorizó la candidatura presidencial de José Luis Espert luego de rechazar una impugnación que había sido elevada por Claudio Gabriel Molina. De esta forma, el economista y su precandidato a vicepresidente Luis Rosales podrán competir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto con el partido Unir.

En su impugnación, Molina había dicho que él había presentado su candidatura presidencial por el partido Unir antes que Espert, pero en su decisión, Servini dijo que en el pedido que hizo ante la Justicia Electoral, Molina no presentó documentación para respaldar esa afirmación más allá de una declaración jurada. Además, Servini dijo que los apoderados del partido Unir “plantean la falta de legitimación” de Molina y “niegan cualquier tipo de presentación ante la Junta Electoral”. En ese sentido, la jueza agregó que “el impugnante no acude a esta sede a través de las vías que le otorga la ley electoral. Por el contrario, utiliza como medio para cuestionar la falta de proclamación de la lista por la que pretende ser candidato, la impugnación -sin ningún argumento jurídico o documentación que avale su postura-“. “El camino elegido resulta a todas luces improcedente e incluso, contrario de la propia ley que invoca, pues, en su caso, no se trata de que la lista de precandidatos cuestionada haya tomado ilegítimamente el lugar que le correspondía a la impugnante, sino, en su caso, que se le hubiera quitado a esta última la posibilidad de competir en los comicios como otra alternativa política dentro de la oferta de la misma agrupación”, detalló Servini en su fallo. Por último, la magistrada concluyó: “En definitiva, mal puedo analizar si el órgano partidario actuó conforme a derecho, si no se ha arrimado en autos constancia alguna de que la precandidatura del señor Molina haya sido formalmente presentada ante sus estrados”.

La precandidatura presidencial de Espert había sido impugnada por Gabriel Molina, miembro de Unite con el argumento de que él ya había inscrito su precandidatura presidencial por Unite pero la junta partidaria lo relegó para darle su lugar a Espert. Además, Molina señaló que la candidatura del economista va en contra de las posturas del partido Unite en relación a la despenalización del aborto, dado que esa fuerza política también respaldó a la electa diputada provincial de Santa Fe y militante anti aborto Amalia Granata. “Sin respetarse los mecanismos internos ni legales, se eliminó una lista interna y se la reemplazó por otra. Del mismo modo, se subvirtieron de repente y de manera sorpresiva los pilares fundamentales del partido y sus líneas internas: se dio la bienvenida a un candidato cuyo pensamiento en el tema del aborto se encuentra en las antípodas de la postura que ha tomado el partido y que se ha defendido con pasión y disciplina hasta el presente”, señaló la impugnación.

La presentación fue el segundo golpe que recibe la precandidatura de Espert dado que horas antes del cierre de listas el partido Unir abandonó el frente Despertar que lidera el economista para forjar una alianza con el oficialismo, lo que puso en duda la continuidad de la campaña electoral del dirigente.