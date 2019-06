Argentina perdió 2 a 0 contra Colombia

La Selección tropezó en su debut en la Copa América de Brasil 2019: perdió 2-0 frente a Colombia, que sacó diferencia a partir de los goles de Roger Martínez y Duván Zapata, dos con pasado en el fútbol argentino. Luego de un muy pobre primer tiempo, en el que no generó ni una situación de gol, el combinado nacional construyó un oasis en el inicio del complemento, a partir del ingreso de De Paul, que se mostró como socio de Messi. pero duró poco. A partir del 0-1, el conjunto de Scaloni no logró reaccionar. Y el balance del rendimiento se pareció mucho a lo que ofreció en el Mundial de Rusia 2018. Argentina saltó al campo de juego con un 4-4-2 elástico: Paredes y Guido Rodríguez compartieron el eje del campo, Lo Celso apareció por derecha (con su tendencia natural a cerrarse y combinarse con Messi) y Di María, por izquierda. Colombia, por su parte, planteó un 4-1-4-1 en defensa, para mutar en un esquema con tres atacantes (James, a lo Messi, por derecha para enganchar); buscando avanzar por las bandas para, como complemento, contener a los laterales del combinado nacional. El conjunto conducido por el astuto Queiroz esperó a Argentina y comenzó a presionar, ordenado, a partir de la mitad de campo; manteniendo a Wilmar Barrios muy atento a los movimientos de Messi. En consecuencia, la Selección movió la pelota sin cambio de ritmo, y con los receptores más capacitados tapados, salteó líneas, un plan incómodo para Agüero frente a cuatro centrales fornidos. El duelo de entrenadores lo ganó el ex Real Madrid. Y con holgura. La primera gran oportunidad del encuentro la tuvo Colombia: a los 15 minutos, Falcao aguantó bien la pelota de espaldas y combinó con Martínez, quien remató de frente. El balón rozó en Pezzella y por poco no terminó en gol. El primer tiempo finalizó con completo control de Colombia, haciendo correr la pelota, con movilidad hasta la puerta del área, pero sin la profundidad necesaria para lastimar. El rendimiento de Argentina resultó preocupante: no sólo no pisó el área, sino que además no pateó al arco.

Scaloni movió el banco de suplentes en el entretiempo: Rodrigo De Paul ingresó por un inexpresivo Di María en busca de edificar sociedades. A los 40 segundos, la Selección pisó el área y a los 50 tuvo su primer remate del encuentro: Leandro Paredes probó desde lejos y la pelota pasó cerca del palo derecho de Ospina. El ingreso del ex Racing, moviéndose de izquierda hacia el centro, presto para el desequilibrio, y el adelantamiento de Paredes, más involucrado en el circuito de armado, dotaron de oxígeno a Messi. Y Argentina jugó sus mejores minutos. A los 58 minutos, provocó la estirada de Ospina ante un tiro cruzado del hombre del PSG, tras buena cesión de De Paul. Y a los 65′, tras centro de Agüero, el portero del Napoli respondió ante el cabezazo de sobre pique de Otamendi. Pero en la única aproximación de la segunda parte, Colombia dibujó una perla para ponerse en ventaja. Fue a los 70 minutos de juego: James Rodríguez lanzó un cambio de frente de ensueño para Roger Martínez, posicionado como wing izquierdo. El ex Racing, Ramón Santamarina de Tandil y Aldosivi se hamacó ante Saravia y sacó un remate ajustado para firmar el 1-0. El golpe generó que Argentina se adelantara todavía más, dejando espacios para el contragolpe. El equipo mostró empuje, ganas, pero muy poco concepto, en la elaboración y en el retroceso. Sólo a través de algún arresto individual consiguió inquietar. Scaloni aportó a la confusión con el ingreso de Suárez por Agüero. Delantero que suele tirarse atrás por el 9, con Argentina necesitando lastimar. Cuanto menos curioso… Y a los 85 llegó el gol decisivo: Martínez alargó para el veloz Lerma, quien envió un centro rasante y Duván Zapata surgió entre los centrales para marcar el 2-0. El miércoles, desde las 21.30, en Belo Horizonte, Argentina buscará dar un timonazo para mantener sus aspiraciones de pelear la Copa América. La clave será, en principio, que la Selección ofrezca una fisonomía, algo que viene adoleciendo desde el final de la era Martino.