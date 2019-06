Argentina goleó a Nicaragua en San Juan

Argentina cerró su preparación para la Copa América de Brasil con una goleada 5-1 ante Nicaragua en el Estadio San Juan del Bicentenario. Dominó durante los 45 minutos iniciales basándose en el hilo que conformaron Giovani Lo Celso y Lionel Messi, pero también apostando a la apertura del ataque por intermedio de Matías Suárez en el sector izquierdo.

La primera llegada fue por el sector derecho con Renzo Saravia buscando a Sergio Agüero, quien punteó la pelota pero no pudo definir con claridad. La combinación en el cuarto de hora de Lo Celso y la “Pulga” dejó mano a mano al capitán, quien definió mal.

Hasta el tanto del hombre del Barcelona, Suárez había protagonizado la más clara: le pegó, el arquero Justo Lorente alcanzó a desviarla y la pelota dio en el poste. A diez del cierre de la etapa inicial, Messi generó una obra de arte: dejó en el camino a tres rivales dentro del área y definió rasante para romper el cero, teniendo a su favor la mala respuesta del arquero nicaragüense. Dos minutos más tarde, el “Kun” recibió por derecha, giró y sacó un potente disparo que desvió Lorente. El rebote le cayó a Messi, quien sólo debió empujarla para firmar el segundo. En el complemento, Lionel Scaloni sacó a Messi y Agüero e hizo ingresar a Paulo Dybala y Lautaro Martínez. Minutos más tarde, Nicolás Tagliafico, Roberto Pereyra y Rodrigo De Paul entraron por Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Suárez. Cuando el reloj señaló los 17 minutos, Lautaro controló tras un córner pasado, giró y metió el gol con un lanzamiento rasante que pasó por entre medio de varios pies rivales. Un rato más tarde, otra vez el hombre del Inter apareció en un córner: la peinó Ramiro Funes Mori (ingresó por Juan Foyth) y le pegó de sobre pique en el segundo palo para el cuarto tanto. A poco del cierre del compromiso, De Paul desbordó por izquierda, llegó al fondo y el centro pasó al arquero Lorente. Lautaro no alcanzó a empujarla, acción que sí hizo el ex River Pereyra. Sólo quedó espacio para un desborde por derecha y el centro al medio de Nicaragua que terminó en penal para la visita tras una mano de Nicolás Otamendi. Juan Barrera lo cambió por gol con un preciso disparo al ángulo.

El equipo nacional disputó el noveno partido de la era Scaloni que se inició en septiembre del año pasado. Nicaragua ocupa el 129° puesto del ranking de la FIFA y se está preparando para la Copa de Oro de Concacaf, que se jugará en simultáneo con la Copa América. La “Albiceleste”, que intentará alzar el título tras 26 años, debutará contra Colombia el próximo sábado 15 de junio en Salvador de Bahía. La siguiente parada será en Belo Horizonte contra Paraguay (miércoles 19) y cerrará el Grupo B ante Qatar en el Arena do Gremio (domingo 23).