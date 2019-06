Apuntan a la candidatura de Espert

Alberto Asseff pidió a la justicia electoral retirarse de la alianza presidencial, para que Espert no pueda ser candidato. La jueza Servini deberá analizar toda la documentación presentada por Unir para determinar si es válida la salida de la alianza y si Espert puede ser candidato a presidente de la Nación. Asseff que será candidato a diputado nacional por el macrismo, pidió en la justicia electoral retirarse de la alianza que llevaba como candidato a presidente al economista José Luis Espert. Las autoridades con competencia electoral tienen previsto definir antes que concluya julio si el economista puede o no competir en los comicios generales. La presentación de Unir se llevó a cabo ante la jueza electoral María Romilda Servini, quien deberá resolver el pedido. Para que un frente pueda competir en la categoría de presidente debe tener un partido político de orden nacional, esto es que esté inscripto en al menos cinco provincias. Unir es de orden nacional, pero la UCEDE no.