Motociclista muere tras chocar auto estacionado

Un joven de 19 años murió al chocar su moto contra un auto estacionado. El luctuoso accidente ocurrió entre dos motos y un automóvil en la noche del sábado en el km 6 de la avenida Maipú kilómetro 6. Allí un muchacho identificado como Matias Barios, que estaba a bordo de una Honda Titan falleció a causa de las severas heridas. El otro lesionado circulaba en una Yamaha IBR, de apellido Sánchez, se encuentra en estado reservado, según precisaron fuentes policiales.

“Venia de trabajar y me quedé sin nafta pasando la parroquia San Roque, me quedé estacionado con las luces prendidas”, comentó Rubén a La Dos, dueño del automóvil. “En un momento veo que una moto impacta contra mi auto y luego otra”, señaló.

En Maipú hubo en este cuatrimestre 21 accidentados. Justamente en esa avenida funciona, en varios tramos, el sistema de control vial por radares, aunque hay zonas que aún no tienen cobertura. Es, además, una de las vías más transitadas de la ciudad, ya que por allí pasan los micros de larga distancia que llegan y salen de la terminal de ómnibus.