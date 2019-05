“Tenemos un proyecto de provincia”

El candidato a senador provincial de la alianza Juntos Podemos, y legislador del Parlasur, Alejandro Karlen, afirmó en Radio Dos, que la alianza “Juntos Podemos” tiene un proyecto de provincia, con candidatos que “tienen propuestas”. “La opción peronista está en Juntos Podemos”, aseveró Karlen para agregar que “el peronismo está viviendo una crisis institucional terminal en Corrientes, pero veo una fortaleza hacia el futuro, se va a abrir una nueva etapa”.

“Vamos a poder elegir nuestros representantes el libertad y democracia, ya no va a haber más margen para la chicana y la trampita”, sostuvo Karlen para sostner que “lo decía a Ángel Rodríguez que tenemos que tratar de contener a todos peronistas que se quedaron con ganas de la interna”.

Sobre la presentación en contra el Frente para la Victoria, señaló que “la Justicia electoral no tiene feriado así que hoy o mañana puede salir la resolución sobre la boleta del FPV que presenté”.

“En el PJ formamos un acta y el Consejo provincial resolvió que el justicialismo no participaba y el FPV es sinónimo del PJ, por eso queremos sacarla porque la gente toma como sinónimo el FPV del PJ”.

Ante si esta presentación judicial no los hace funcionales a ECO, Karlen aseveró que “nosotros queremos hacer bien las cosas, la gente no se preocupa por la interna del peronismo sino porque no tiene para comer, para pagar la luz, el gas, las expensas, los impuestos”.