Taraguy se quedó con el clásico correntino

Después de un primer tiempo adverso, Taraguy mostró una gran reacción en el complemento para ganar el clásico ante Aranduroga en Santa Ana por 26 a 13. Con este resultado, los “cuervos” son los únicos líderes del Regional NEA.

Con penales, Aranduroga abría el marcador, el juego en los últimos metros no le permitía quebrar la defensa, pero encontró infracciones para sumar con la certera patada de Rodrigo Gómez Vara. Mientras que Taraguy cuando recuperaba la pelota era incisivo. Intentó en varias oportunidades saliendo desde el fondo, quebrando líneas de defensa, hasta que Gallardo habilitó a Chiama que alcanzó la primera conquista del partido para meter en juego a Taraguy (6-5). Antes del final del primer tiempo, César Jara le tapó un kick de salida desde el fondo a De la Vega y apoyó con lo justo, para ir al descanso 13 a 5 arriba el dueño de casa.

En el complemento, Taraguy salió a recuperar protagonismo y revertir el marcador. Controló mejor sus posiciones. Ambos se prestaban la pelota con kicks al fondo, buscando meter presión a los receptores que sin salidas claras no progresaban en el campo de juego. Hasta que una buena maniobra de De la Vega a los 18, le permitió a Taraguy poner las cosas 13 a 12, con más de medio complemento por jugar.

El juego se daba en la mitad del campo de juego, si bien Taraguy no tuvo una buena tarde con los lines, en una que ganó en la altura, formó el moul y avanzó, aprovechó la supremacía numérica y separó jugadores para que Broll con su velocidad complete una jugada de 7 puntos y por primera vez, los de Castelli se ponían al frente del marcador. Y antes del cierre del encuentro, cuando todo era de Taraguy, los delanteros con el continuado de un lado al otro, el pie mágico de “Beto” Benítez Hardoy puso un kick a la punta para que la descuelgue Matías Chiama que aportaba su segunda conquista, para lograr el punto bonus y cerrar el triunfo por 26 a 13 ante Aranduroga.