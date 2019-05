Se incendió una vivienda y sus moradores quedaron con lo puesto

Una familia perdió todas sus pertenencias al incendiarse su casa. Ocurrió por Herrera al 4000, entre Niño Jesús y Obispo Niella, en el barrio Villa Chiquita. El fuego produjo daños totales en la casa de la familia Rodríguez. El matrimonio tiene tres hijos (24, 12 y 4 años): el más grande tiene Síndrome de Down. “Nos quedamos con lo puesto”, dijo Mirta Rodríguez a radio Dos para detallar que “el fuego invadió todo en cuestión de minutos. Salimos corriendo, y el más chico salió casi desnudo. No sabemos cómo empezó todo, pero fue en la habitación de los chicos”, puntualizó. “Cuando nos dimos cuenta solo pudimos salir corriendo”, dijo la mujer para explicar que “mi hijo de 24 tiene Síndrome de Down. Y los otros dos van a la escuela, pero se quedaron sin nada. No sé cómo les voy a mandar al colegio”. “Esta noche (por ayer) vamos a dormir en lo de un vecino. Pero la casa quedó seriamente afectada y con peligro de derrumbe”, concluyó