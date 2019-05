Romero Feris declaró ante la CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sesionó en Montevideo y escuchó la declaración por videoconferencia del ex gobernador de Corrientes Raúl Romero Feris, en el marco de la causa por la supuesta prisión preventiva “arbitraria y violatoria” -alegada por su defensa- de sus derechos entre 1999 y 2002. La CIDH fijó para el 10 de junio próximo la presentación de alegatos finales de las partes.

El caso se relaciona con la presunta detención ilegal y arbitraria en contra del ex intendente de la ciudad y gobernador de Corrientes en 1999 durante la revuelta popular de la Plaza de la Dignidad. La defensa alega presuntas vulneraciones al debido proceso en causas penales que pesaron sobre su figura.

La Comisión Interamericana consideró que Tato Romero Feris estuvo privado de libertad cinco meses adicionales al tiempo de prórroga de su detención preventiva. Alegó que la duración de esa detención preventiva no habría respetado los términos establecidos en la legislación aplicable convirtiéndose en arbitraria y violatoria del principio de presunción de inocencia. Asimismo sostuvo que la decisión mediante la cual se resolvió el pedido de libertad del líder del Partido Nuevo, no habría constituido un recurso efectivo para cuestionar la privación de libertad.

La CIDH concluyó que a lo largo de las causas penales, su defensa habría presentado a través de diferentes recursos una serie de cuestionamientos vinculados con el derecho a ser juzgado por autoridad competente, independiente e imparcial, los cuales habrían sido presuntamente rechazados mediante resoluciones en las cuales o bien se habrían efectuado invocaciones genéricas de la ley, o bien planteado que la cuestión no era materia de análisis a través de la vía respectiva.

PRESUNTA VICTIMA

Se ofreció la declaración de la presunta víctima, pedido que no fue objetado, por lo que la presidencia de la CIDH consideró conveniente recabar esa prueba, a efectos que el Tribunal pueda apreciar su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica.

Tomando en consideración que Romero Feris se encuentra actualmente en detención domiciliaria, la CIDH estimó oportuno ordenar esta declaración por medio de video conferencia.

La declaración de Romero Feris se produjo finalmente el miércoles a las 15:00, en el marco de una audiencia pública sobre fondo, y eventuales reparaciones y costas, que se celebró durante el 60° Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

La Comisión resolvió informar al representante, al Estado y a la Comisión Interamericana que cuentan con un plazo hasta el 10 de junio de 2019 para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con el fondo, las eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Este plazo es improrrogable e independiente de la puesta a disposición de las partes de la grabación de la audiencia pública.

La exposición

Romero Feris expuso sobre los acontecimientos fácticos vividos y sus consecuencias, por las causas en su contra. “Cuestiones políticas en 18 meses de gestión hicieron que tuviera hasta 70 causas en mi contra; la política colonizó la justicia de Corrientes, sobre todo la penal; ese es mi dolor y mi mayor anhelo es que la sentencia sirva como garantía contra la repetición de estas conductas que son reprochables”, expresó Tato Romero Feris, según reprodujo Télam.

Su defensa pidió, durante su alegato, “que se declare que el Estado resulta responsable por la violación de derechos humanos de la víctima”, condenada a partir de “causas urdidas por jueces especiales en franco irrespeto de la constitucionalidad y de las normas del debido proceso”.