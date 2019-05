Roban el sueldo a una empleada municipal en la plaza Libertad

Una pareja de delincuentes engañó a una empleada municipal y se quedó con su sueldo tras una maniobra delictiva. Los ladrones se llevaron 21 mil pesos que correspondían al sueldo de la víctima, que lo había percibido minutos antes en Caja Municipal. “Una mujer me sacó la plata de una manera sorpresiva. Estaba con un hombre que me distrajo. Me sacaron todo mi sueldo”, contó la damnificada de nombre Mabel. “A la mujer la vi en la vereda de la Caja Municipal. El hombre me dijo que había perdido dinero. Todo ocurrió en plaza Libertad”, detalló en diálogo con Radio Dos.

“Me dirigí a la Caja Municipal y luego de cobrar, en el trayecto hacia la plaza Libertad para tomar el colectivo, me encontré con un hombre que hablaba por teléfono en la vereda. Él me preguntó si encontré un monedero que se le acababa de caer y tenía dinero y dólares. Yo le digo que no, que no vi nada. Se va este hombre y una mujer se acerca y me dice que había encontrado un monedero con billetes varios. Ella me acompañó hasta la plaza, y nos sentamos en un banco”.

“Cuando me ve en el banco sentada con la mujer, viene hacia nosotros el mismo tipo y nos pregunta si no vimos que pasaron corriendo dos muchachos. La mujer (de contextura alta y flaca) le dice que sí, que los vio, pero yo no vi nada. El hombre le pide a la señora que le acompañe para que le salga de testigo”, continuó Mabel para puntualizar que “antes de irse, la señora colocó dentro de mi bolsa su mano, y se fue. Pasaron unos minutos y la mujer no volvió, ni ella ni el hombre, miré qué me dejó en mi bolso y vi que era un monederito. Lo reviso para ver qué tenía, y veo que eran fajos de diarios atados con cinta adhesiva” describió para agregar que “yo vi a la señora antes de entrar al cajero pero no le di importancia, creí que era alguien que estaba esperando para cobrar”.

“Hice la denuncia, me acerqué a Gendarmería para contarle la situación, para ver si le podían agarrar a esta pareja. Ella es una señora flaca, alta, blanca, y él morocho, petiso, y de pelo bien cortado”, precisó.