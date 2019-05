Remisero atacó a golpes a un ciego

Un remisero golpeó a una persona ciega que trataba de cruzar la calle. El repudiable hecho tuvo lugar en la noche del martes, en la intersección de Peatonal Junín y calle La Rioja. Allí un hombre no vidente atravesó la calle mientras el semáforo habilitaba el cruce de los automóviles. El iracundo conductor frenó, se bajó del auto y golpeó al peatón.

Aparentemente e ciego no se percató de que el semáforo estaba con la luz verde encendida, por lo que el remisero debió detenerse abruptamente. Descontrolado se bajó del vehículo y lo atacó a golpes ante la mirada atónita de testigos. No hay datos de que haya sido detenido.