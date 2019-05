Rechazos y aceptaciones a la convocatoria

El oficialismo invitó a la oposición a sumarse al acuerdo de diez puntos para lograr un consenso. Hubo respuestas de cada sector. El Gobierno oficializó la convocatoria al diálogo con la oposición para tratar de acordar diez puntos que garanticen la estabilidad política en el año electoral, e incluyó a la ex mandataria Cristina Kirchner tras haberla dejado afuera en un principio, además de precandidatos presidenciales, empresarios, sindicalistas y la Iglesia. Mediante una carta que hizo llegar a cada uno de los convocados, el presidente Macri invitó a los referentes de la oposición y de otros sectores sociales a “dar una muestra de acuerdo” sobre los diez puntos que el Gobierno considera “imprescindibles para despejar” algunas dudas que existen sobre la Argentina en el marco del proceso electoral. La invitación del Jefe del Estado planteó que “estos puntos no son un plan de Gobierno, ni una propuesta electoral, ni un contrato de adhesión”. La carta fue dirigida a todos los gobernadores, la senadora nacional Cristina Kirchner; el senador nacional Miguel Ángel Pichetto; el diputado nacional Daniel Scioli, el ex diputado Sergio Massa; el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, y los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña.