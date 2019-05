Piden 5 años de pena para Arturo Colombi

La Fiscalía pidió penas de 5 años para el ex gobernador Arturo Colombi, y 4 años para Carlos Fagundez, ex secretario general de la gobernación y José Luís Zampa, otrora Director de Información Pública, en la emblemática causa publicidad, expediente que se confeccionó a través de la denuncia del periodista Guillermo González del Castillo por informes publicados en su oportunidad por el periódico 1588. El caso llegó a la etapa de los alegatos tras varios meses de desarrolló del juicio oral.

Gustavo Roubineau (Fiscal Querellante) y Gustavo Schmidt (Fiscal de Cámara) pidieron además de las accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos por delitos de fraude en perjuicio a la administración pública, y peculado por el armado de la tercerización publicitaria oficial a través de la “Agencia Corrientes”, cuya cabeza visible, Hernán González Moreno, apareció muerto con un disparó 48 horas antes del balotaje por la gobernación de Corrientes, en octubre de 2009.

González Moreno fue colocado en un lugar clave en la distribución de la pauta oficial por sus vínculos con el empresario ganadero José Rodolfo Martínez Llano, quien en aquellos momentos mantenía cierta influencia sobre Arturo Colombi. No pocos creen, que la firma Negocios Correntinos S.A. fue diseñada por el propietario del diario El Libertador para beneficiarse con los dineros públicos, tanto que los socios de esa empresa publicitaria, eran empleados legislativos y de su enclave laboral. Sin embargo la justicia, solo lo citó como testigo.

Además solicitaron penas para otros ex y actuales funcionarios.

En los alegatos los representantes del ministerio público, se solicitaron además penas para Carlos Roldán y Carlos Lezcano no solo por los delitos anteriores, sino por negocios incompatibles para la función pública que ejercían. Asimismo el contador Rufino Herrero, como un empleado de menor rango de la Gobernación, fue acusado por la Fiscalía como partícipe necesario.

Las audiencias se prolongarán toda la semana. Hay cálculos que posiblemente pasado mañana el Tribunal Oral Nª1, dicte sentencia.