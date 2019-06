Peruchena integra el quinteto ideal

El capitán de San Martín de Curuzú Cuatiá, Damián Peruchena, fue designado como integrante del quinteto ideal de la temporada 2018/19 del Torneo Federal de Básquet. El perimetral curuzucuateño que promedió 16,2 puntos 3,7 rebotes y 2,1 asistencias, integra el equipo destacado con el base de Lanús Kevin Jerez Pilotti, el alero de Zarate Básquet Exequiel Cassinelli, Hector Martirena ala pivote de Ferro de Puerto Madryn y el pivote Franco Pennacchiotti de Villa Mitre de Bahía Blanca. El referente del plantel de Carlos Miño aseguró que “no me lo esperaba sinceramente, es una alegría muy grande y me pone muy contento a pesar que no logramos el objetivo último que nos propusimos que era jugar por el ascenso”. El escolta manifestó que “algo que tengo que destacar es el grupo: hace mucho tiempo que no jugaba en un equipo así, éramos un bloque realmente y seguramente que esa unidad nos llevó donde llegamos”. El goleador del “santo” curuzucuateño agregó que “sea yo y cualquiera de los que integramos este quinteto ideal solos no hacemos nada; lo que te potencia es el equipo, a lo mejor sobresalí un poco más que el resto; pero éramos un equipo muy parejo y tiramos todos para el mismo lado”. Lo celebró, “primero con ellos el premio, mi familia creo que aún no lo vio porque es muy reciente pero por supuesto con ella también”.