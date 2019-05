PAMI y Anses sin atención al público

Lo recordó la directora del PAMI, Norma Pérez y el delegado de Anses, José Píriz. “Este viernes el PAMI se adhiere porque es un feriado provincial, no se atiende al público”, recordó Pérez. Píriz desde Anses, corroboró que este viernes “no vamos a atender al público”. En otro aspecto, Norma Pérez aseguró que “gran parte de las farmacias de la provincia recibieron las vacunas antigripales y el resto se completa en la semana”. En aquellos lugares “donde no hay farmacias iremos nosotros con el PAMI”. Se hizo un relevamiento de los trámites que más llevaban a las agencias: “en su mayoría se hace para renovar la gratuidad de los medicamentos, con este nuevo sistema que se implementa a partir de este 2 de mayo, los medicamentos indicados por el profesional manteniendo el principio activo y el nombre por seis meses se renueva automáticamente”. Por lo que “el afiliado no debe ir más a renovar mensualmente”, cerró Pérez.