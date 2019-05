“Nos reuniremos con Valdés si es necesario y seguiremos reclamando lo que es de los mercedeños”, indicó en declaraciones radiales Diego Caram, nuevo intendente de Mercedes, tras la dimisión de Elvira Sánchez. Caram asumió ayer por la tarde.

Tape Caram afirmó que seguirá con la gestión que se venía realizando, que Víctor y Elvira serán consultados permanentemente y que se reunirá con el gobernador si es necesario.

“Ya lo veníamos hace meses. Atacaron a Víctor para perjudicarlo en su carrera política. Decidió alejarse de la política por un tiempo para poder aclarar todo lo que le están endilgando por ahí y Elvira decidió acompañarlo hasta que se aclare la situación”, detalló Caram sobre la renuncia de Sánchez.

A cerca de la relación con Valdés, Caram manifestó que “no tenemos problemas con nadie pero no queremos que nadie nos mienta, para la foto que no vengan, demostramos que podemos gestionar y defender a los mercedeños siempre, ojala podamos defender a todos los correntinos y seamos todos partícipes, hoy no es así, siempre mercedes va a llevar ideas para los correntinos”. Además puntualizó que “hoy estamos sin deudas, pagamos el viernes los salarios, y se acredita un punto más a contratados y planta permanente a partir de mayo”. De posibles cambios en el gabinete dijo que “siempre hablamos todo entre los tres, con Víctor y Elvira, hoy el equipo está fuerte y sólido, si es necesario se va a hacer”.