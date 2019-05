No le dan lugar a Medida Cautelar pedida por Asociación de Usuarios

No hacen lugar a medida cautelar que pedía suspensión de audiencia por tarifa de energía, impulsada por la Asociación de Usuarios y Consumidores (AUC), donde el último 30 de abril se analizó un nuevo cuadro tarifario, aunque el gobernador Gustavo Valdés prometió que no habrá subas en todo el 2019 como lo decidió el gobierno nacional.

La AUC sostuvo que la convocatoria a la audiencia pública carecía de legitimidad por haberla efectuado el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y no el EPRE (Ente Regulador Eléctrico). Asimismo criticó la afectación del derecho a la información sobre los valores a debatirse en el nuevo cuadro tarifario.

La jueza María Belén Güemes entendió que la convocatoria a audiencia pública realizada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos no era “manifiestamente irrazonable” ya que el propio Ministerio al dictar la resolución tuvo en cuenta la falta de constitución del EPRE y justificó los motivos legales, y que “ante su falta debía ser el Ministerio quien convoque la audiencia”. Consideró que el argumento de la falta de constitución del EPRE no era suficiente para otorgar la medida cautelar, por tratarse de una cuestión que requería un análisis más profundo que deberá realizarse al momento de dictarse la sentencia luego de escuchar a las partes.

En cuanto a que se hubiera vulnerado el derecho a la información, la audiencia se dirigiría “justamente a satisfacer ese derecho”.