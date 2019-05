El pedido de diálogo “es extemporáneo, pero hay que asistir”, indicó Monseñor Andrés Stanovnik, quien consideró que la convocatoria del gobierno nacional es anacrónica. Igual hay que “aprovecharla”, dijo en declaraciones a diario Norte.

La Iglesia católica aceptó la invitación al diálogo que le hizo el presidente Mauricio Macri, pero pidió que para que tenga resultados sean convocados “todos los actores políticos y sociales” y se elabore una “agenda consensuada”.

El prelado resaltó que el diálogo es fundamental para avanzar en el bien común y que tanto el oficialismo como la oposición “tienen que abrirse”. “Es un esfuerzo extemporáneo, anacrónico, el de pedir un espacio de diálogo. No es el momento oportuno pero hay que aprovecharlo, no hay que descalificarlo. Hay algunos deseos que hay que cuidarlos”, señaló Stanovnik al medio de prensa escrito.

“Cuando dos personas que tienen un proyecto común están peleadas tienen que dialogar para que el proyecto funcione. Si no dialogan pierden todos, y los que sufren son los más vulnerables. Hay que abrirse a la oposición y la oposi­ción tiene que abrirse. Si no nos sentamos a la mesa y si no confiamos el uno en el otro, si no trabajamos esto, vamos a estar paralizados y van a sufrir los que sufren siempre”, puntualizó sobre su postura para salir de la “grieta”, que divide tanto en el ámbito político como social.

.