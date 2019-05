Los datos de la AUH y el mal recuerdo de Dindart

El 52% de los 2.234.187 padres que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene un solo hijo. Otro 28% tiene 2 hijos. El 13%, tres hijos. Con 4 hijos está el 5% de los padres. Y con 5 hijos, el 2%.

Los datos oficiales de la ANSeS desmienten la opinión de que el grueso de los titulares de la AUH, buscan tener muchos hijos para percibir esta ayuda, en lugar de buscar una salida laboral y hasta buscar vivir de ese beneficio. Alguna vez Julián Dindart, ex ministro de Salud de Corrientes y legislador nacional del radicalismo, realizó declaraciones temerarias, al asegurar que las “adolescentes se embarazan porque tienen un recurso económico como premio por haber tenido un hijo”.

“Las adolescentes que viven en un contexto desfavorable, una familia que no las contenga, que no tengan educación, que estén en situación de riesgo, van a tomar el camino del embarazo por el pago que el Estado les otorga”, había declarado en 2016, siendo presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación.

Según la ANSeS (a diciembre de 2018), en total 2.234.187 padres cobraron 3.994.424 asignaciones por hijo (AUH). En diciembre de 2017 percibieron esa Asignación 2.210.830 padres por 3.956.042 chicos, un aumento en ambos casos muy menor teniendo en cuenta el incremento del desempleo y la caída de los ingresos de los trabajadores, en especial de los informales.

El 60% de los chicos incluidos en la AUH son menores de 8 años. Y casi el 75%, menores de 11 años.

El beneficio hoy es de $ 2.652 por chico porque se adelantaron los aumentos de todo el año.